Бренд электровелосипедов VanMoof выпустил велосипеды для модного дома Loewe

Производитель электровелосипедов из Нидерландов VanMoof в честь открытия флагманского магазина бренда Loewe в Амстердаме выпустил коллекцию кастомных велосипедов.

Для коллаборации выбрали самую популярную модель VanMoof – S3. В раме, которая является отличительной чертой велосипедов VanMoof, размещены батарея на 504 Втч и светодиодный дисплей. Бесшумный двигатель встроен во втулку переднего колеса, а передачи переключаются автоматически.

В стандартном модельном ряде S3 представлены только в двух цветах – черном и голубом. В рамках коллаборации с Loewe их покрасили в яркие цвета сумок из коллекции модного дома, а на раму поместили его название.

Компания VanMoof была основана в 2009 году двумя голландскими братьями Тако и Тисом Карлиером, которые мечтали об идеальном городском велосипеде. Сейчас VanMoof – одна из самых быстрорастущих компаний Европы, их высокотехнологичные модели называют «Теслами» среди электровелосипедов.

Испанский модный дом Loewe существует с 1846 года. Изначально под этим брендом производились кожаные изделия, позже к ним добавились парфюм и другие предметы одежды. С 2013 года пост креативного директора Loewe занимает дизайнер Джонатан Андерсон, который совмещает наследие модного дома с актуальными веяниями.