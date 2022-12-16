Бренд электровелосипедов VanMoof выпустил велосипеды для модного дома Loewe

Теги любительский спорт стиль Здоровье

Производитель электровелосипедов из Нидерландов VanMoof в честь открытия флагманского магазина бренда Loewe в Амстердаме выпустил коллекцию кастомных велосипедов.  

Для коллаборации выбрали самую популярную модель VanMoof – S3. В раме, которая является отличительной чертой велосипедов VanMoof, размещены батарея на 504 Втч и светодиодный дисплей. Бесшумный двигатель встроен во втулку переднего колеса, а передачи переключаются автоматически.  

В стандартном модельном ряде S3 представлены только в двух цветах – черном и голубом. В рамках коллаборации с Loewe их покрасили в яркие цвета сумок из коллекции модного дома, а на раму поместили его название.  

Компания VanMoof была основана в 2009 году двумя голландскими братьями Тако и Тисом Карлиером, которые мечтали об идеальном городском велосипеде. Сейчас VanMoof – одна из самых быстрорастущих компаний Европы, их высокотехнологичные модели называют «Теслами» среди электровелосипедов. 

Испанский модный дом Loewe существует с 1846 года. Изначально под этим брендом производились кожаные изделия, позже к ним добавились парфюм и другие предметы одежды. С 2013 года пост креативного директора Loewe занимает дизайнер Джонатан Андерсон, который совмещает наследие модного дома с актуальными веяниями.

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