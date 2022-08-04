ВОЗ сообщила о новых симптомах при длительном Covid-19. Это облысение и страх перед эякуляцией

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Список симптомов длительного коронавируса пополнился новыми пунктами. Специалисты Всемирной организации здравоохранения перечислили дополнительные признаки заболевания.

Согласно исследованию 2,4 млн электронных медицинских карт, выпадение волос, снижение либидо и трудности с эякуляцией могут быть нераспознанными симптомами длительного ковида.

«Мы исследовали влияние Covid-19 на 115 симптомов, 62 из которых оказались статистически значимо связаны с коронавирусом через 12 недель или более после заражения», – рассказала Анурадхаа Субраманиан из Бирмингемского университета в Великобритании. «Некоторые из этих новых симптомов, такие как снижение либидо, сексуальная дисфункция и выпадение волос, действительно новы. Раньше их не связывали с коронавирусом».

Субраманиан и ее коллеги проанализировали медицинские карты 486 149 человек, которые в период с января 2020 по апрель 2021 года сдавали положительный результат на ковид , когда в Великобритании преобладал альфа-вариант без госпитализаций. Эти записи первичной медико-санитарной помощи сравнивались с записями примерно 1,9 млн человек, у которых не было положительного результата теста на коронавирус. Участники были подобраны по ряду факторов, включая возраст, пол, этническую принадлежность, социально-экономический статус, отношение к курению, индекс массы тела и любые другие параметры состояния здоровья, такие как высокое кровяное давление.

Участники с положительным результатом на Covid-19 с большей вероятностью сообщали о каком-либо из 62 симптомов исследования по крайней мере через 12 недель после заражения по сравнению с теми, кто не заразился. Эти симптомы включали выпадение волос, снижение либидо и трудности с эякуляцией.

«Помимо преждевременной, отсроченной и ретроградной эякуляции, наше определение включает болезненную эякуляцию, позднюю эякуляцию и страх перед эякуляцией», – говорит Субраманиан.

Как именно коронавирус приводит к выпадению волос, неясно, но это может быть вызвано другими инфекциями, такими как сезонный грипп и стрессовые события.

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