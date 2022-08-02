Российские ученые доказали, что профессиональные спортсмены эффективнее играют против бывших клубов

Исследователи из ВШЭ, РАНХиГС и РЭШ определили, что профессиональные спортсмены в среднем играют против своих бывших команд лучше, чем в других матчах. На их результативность больше влияют эмоции, чем знание тактики соперника. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Behavioral and Experimental Economics.

Чтобы определить, как игроки выступают против своих бывших клубов, исследователи проанализировали данные о матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и шести основных европейских футбольных лиг.

В работе ученые использовали прошлые составы клубов, чтобы отследить все сделки и определить все матчи против бывших команд. Используемые для моделирования переменные включали дату и место игры, команду игрока и команду соперника, игровое время, базовую индивидуальную игровую статистику и несколько расширенных статистических показателей.

Исследователи обнаружили улучшение индивидуальных атакующих показателей у профессиональных спортсменов в матчах против бывших клубов. Баскетболисты набирали больше очков, хоккеисты чаще бросали по воротам, а футболисты наносили больше ударов (в английской Премьер-лиге) и чаще забивали (в итальянском чемпионате). Ученые предположили, что знание тактики и дополнительная мотивация улучшают спортивные результаты игроков в матчах против бывших команд. Хотя эти два фактора, вероятно, дополняют друг друга, исследователи решили определить, какой из них перевешивает.

Результаты исследования показали, что эмоции преобладают над расчетом (пониманием игры своего бывшего клуба). Игра против недавних партнеров может стать источником дополнительной мотивации для спортсмена. Такие матчи вызывают сильные эмоции, и спортсмены стремятся проявить себя. На игру особенно влияют тревога и гнев.

Личный успех для игроков может значить больше, чем победа всей команды. Они улучшают свои результаты количественно (увеличивая количество попыток забить), но не качественно (удары не становятся точнее). Спортсмены действуют более эгоистично, выбирая личный бросок или удар, а не пас коллеге по команде. Таким образом, они меньше настроены на продуктивную работу в команде.

В играх против бывших команд на когда-то домашних стадионах спортсмены также выступали лучше, чем на новых. Баскетболисты совершали больше бросков, хоккеисты наносили больше ударов. Исследователи полагают, что на их результативность повлияли эмоции, а не знание тактических особенностей соперника, ведь знание тактики помогло бы и в домашних матчах.

Баскетболисты и футболисты (из английской Премьер-лиги) делали больше бросков/ударов в матчах против своих бывших команд, если раньше у них было мало игрового времени. Хоккеисты, в свою очередь, бросали чаще, если в бывших клубах у них было среднее игровое время (то есть они были не на первых ролях).

Эти результаты подтвердили, что мотивация и эмоции – основные факторы, влияющие на результативность спортсменов.