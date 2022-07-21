Открылась регистрация на командную беговую эстафету «Юность». Забег состоится 13 августа

13 августа в Зеленограде на лыжероллерной трассе состоится ретро эстафета «Юность».

Мероприятие погрузит участников и болельщиков в атмосферу легкой атлетики 70-80х годов. Для воссоздания духа времени организаторы забега ввели особое правило: все участники соревнования должны быть одеты в спортивную форму тех времен (беговые трусы, майка, налобная повязка или бандана, велокепка, тренировочные рейтузы, кеды «Два мяча»), а все атлеты мужского пола обязаны быть с усами (бородой или прочей растительностью на лице).

Эстафета состоит из трех этапов по 2,85 км. Также предусмотрен раздельный зачет среди мужских, женских и смешанных команд.

В 10:00 будут выдавать стартовые комплекты, в 11:50 состоится брифинг участников. Старт участников забега намечен на 12:00.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте RussiaRunning.