Ультрамарафонец за 62 дня пересек США

Американский ультра-бегун Майк Вардиан перевыполнил свою цель пересечь США за 75 дней. Он пересек страну за 62 дня.

Свое путешествие он начал 1 мая в Сан-Франциско: путь пролегал по трассе 50 (Route 50) с запада на восток. Его целью было проходить около 50 миль (80 км) в день, что занимает около 11-15 часов в день.

Весь маршрут он транслировал в Strava. По пути домой (так он назвал свой забег) Вардиан слушал аудиокниги на 2-кратной скорости и наслаждался длинными музыкальными плейлистами.

Свой забег 48-летний мужчина организовал в благотворительных целях для сбора средств для World Vision. Организация помогает семьям получать доступ к чистой питьевой воде. На данный момент он собрал более 108 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей).

В последний день он пробежал 167 км, чтобы добраться до финиша. Вся дистанция пробега составила 5204 км.