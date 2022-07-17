Результаты забега «Сосновый трейл» 2022. Победители – Картавцев и Куриленок

16 июля в Кемеровской области состоялся 4-й открытый кубок города Кемерово по трейлраннингу. На дистанцию 14 км в субботу вышли 130 человек. Круг трейла проходил с набором высоты 380м+.

Результаты победителей:

14 км, мужчины

1. Константин Картавцев – 1:04:40

2. Денис Шестаков – 1:06:23

3. Алексей Бурдычкин – 1:06:45

14 км, женщины

1. Оксана Куриленок – 1:21:15

2. Екатерина Любушкина – 1:21:16

3. Ольга Новичкова – 1:22:01

Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте TOPLIST/RUN, а фотографии будут доступны здесь.