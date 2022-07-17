Результаты забега «Сосновый трейл» 2022. Победители – Картавцев и Куриленок

16 июля в Кемеровской области состоялся 4-й открытый кубок города Кемерово по трейлраннингу. На дистанцию 14 км в субботу вышли 130 человек. Круг трейла проходил с набором высоты 380м+.
Результаты победителей:
14 км, мужчины
1. Константин Картавцев – 1:04:40
2. Денис Шестаков – 1:06:23
3. Алексей Бурдычкин – 1:06:45
14 км, женщины
1. Оксана Куриленок – 1:21:15
2. Екатерина Любушкина – 1:21:16
3. Ольга Новичкова – 1:22:01
Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте TOPLIST/RUN, а фотографии будут доступны здесь.
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