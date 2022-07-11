Результаты Лихтош RunTrail 2022. Победители на 10 км – Черезов и Игнашева, на 28 км – Ефимов и Лукина

10 июля в 20 км от Вологды состоялся Лихтош трейл на дистанциях 10, 28 и 50 км. Забег входит в серию спортивных событий «ВологдаМарафон».

В прошлом году организаторы впервые сделали трек на 50 км в один круг, который получил массу положительных отзывов.

В этом году Лихтош RunTrail прошел в четвертый раз. Трейл пролегал через акватории рек Лихтошь и Комёла с их крутыми живописными берегами. А место проведения трейла всегда было притягательно для туристов, спортсменов и людей предпочитающих активный образ жизни.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Максим Черезов – 36:50

2. Дмитрий Иванов – 37:17

3. Константин Иванов – 37:26

10 км, женщины

1. Евгения Игнашева – 48:21

2. Яна Присада – 49:51

3. Вика Мелентьева – 49:55

28 км, мужчины

1. Артем Ефимов – 1:46:54

2. Алексей Турупаев – 2:00:02

3. Евгений Мамонов – 2:01:46

28 км, женщины

1. Анна Лукина – 2:23:54

2. Анастасия Аршинова – 2:26:26

3. Ирина Кудринская – 2:27:05

50 км, мужчины

1. Сергей Снопиков – 3:47:11

2. Геннадий Дубровин – 4:25:06

3. Эдуард Демидов – 4:32:14

50 км, женщины

1. Олеся Сидорцова – 5:25:07

2. Валентина Михайлова – 5:37:05

3. Анастасия Романова – 6:38:34

Всего в трейле участие приняло 627 человек, на дистанции 10 км – 179 человек, на 28 км – 76 человек, на 50 км – 23 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте «Вологда Марафон».