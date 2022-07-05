Результаты забега «Сергиевым путём» 2022. Победители на 3 км – Маценков и Микушева, на 10 км – Швец и Полищук

2 июля в Сергиевом Посаде прошел второй забег из серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». Забег «Сергиевым Путём» объединил любителей бега на дистанциях 3 и 10 км. Стартовал забег на Красногорской площади – это исторический центр города еще с XVI века. Маршрут пролегал вдоль центральных улиц мимо основных достопримечательностей.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Сергей Маценков – 09:28
2. Андрей Фадин – 09:35
3. Алексей Шлепков – 09:37
3 км, женщины
1. Анастасия Микушева – 10:44
2. Виктория Солдатенко – 11:31
3. Ирина Гавриленко – 11:33
10 км, мужчины
1. Виталий Швец – 33:12
2. Вячеслав Соколов – 33:24
3. Роман Ерофеев – 33:42
10 км, женщины
1. Галина Полищук – 37:48
2. Елена Скоблина – 39:28
3. Мария Лихачева – 41:18
Всего в старте приняли участие 1403 человека: 836 мужчин и 567 женщин. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте RussiaRunning. А фотографии будут доступны на mysport.photo по ссылке (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).
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