Результаты забега «Сергиевым путём» 2022. Победители на 3 км – Маценков и Микушева, на 10 км – Швец и Полищук

2 июля в Сергиевом Посаде прошел второй забег из серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». Забег «Сергиевым Путём» объединил любителей бега на дистанциях 3 и 10 км. Стартовал забег на Красногорской площади – это исторический центр города еще с XVI века. Маршрут пролегал вдоль центральных улиц мимо основных достопримечательностей.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Сергей Маценков – 09:28

2. Андрей Фадин – 09:35

3. Алексей Шлепков – 09:37

3 км, женщины

1. Анастасия Микушева – 10:44

2. Виктория Солдатенко – 11:31

3. Ирина Гавриленко – 11:33

10 км, мужчины

1. Виталий Швец – 33:12

2. Вячеслав Соколов – 33:24

3. Роман Ерофеев – 33:42

10 км, женщины

1. Галина Полищук – 37:48

2. Елена Скоблина – 39:28

3. Мария Лихачева – 41:18

Всего в старте приняли участие 1403 человека: 836 мужчин и 567 женщин. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте RussiaRunning. А фотографии будут доступны на mysport.photo по ссылке (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).