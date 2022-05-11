Царскосельский Марафон – праздник бега на родине российской легкой атлетики

14-15 мая город Пушкин станет центром мероприятий бегового спорта. Здесь состоятся Царскосельский Марафон, Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону, круглый стол Всероссийской Федерации легкой атлетики.

История российской легкой атлетики берет свое начало с созданного в 1888 году в Царском Селе первого кружка любителей бега и проведенных его участниками первых соревнований по бегу. Этот факт стал историческим фундаментом для организации Царскосельского марафона, который первый раз прошел в 2019 году.

15 мая 2022 года состоится очередной Царскосельский Марафон, который заслуженно считают самым красивым забегом России. Трасса Царскосельского Марафона проходит по исторической части города Пушкина, охватывая всемирно известные достопримечательности и значимые места города: Екатерининский и Александровский дворцы, Федоровский собор, Египетские и Орловские ворота, Чесменскую колонну.

Царскосельский Марафон прошел сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей самые топовые соревнования, в том числе Бостонский, Нью-Йоркский, Берлинский, Московский марафоны. Результаты, показанные на сертифицированных AIMS трассах, признаются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в качестве официальных и по ним присваиваются разряды.

В рамках Царскосельского Марафона проходят забеги на полной марафонской дистанции 42 км 195 м, на дистанции полумарафона 21 км 97 м, а также забеги на 11 км 100 м и 3 км. Старт и финиш этих забегов 15 мая на Петербургском шоссе рядом с перекрестком с Детскосельским бульваром.

Все участники забегов получают уникальную медаль с традиционным янтарем.

В рамках Царскосельского Марафона 15 мая состоится Чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону. Организатором Чемпионата Санкт-Петербурга выступает PushkinRun (ООО Спорт Сити) при содействии и поддержке РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». К участию в нем допускаются мужчины и женщины, имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.

14 мая состоятся детские забеги: на 200 метров для детей 3-7 лет и на 1 км для детей 8-13 лет. Юных спортсменов ждут уникальные номера, медали и подарки от организаторов. Старты состоятся на ЭКСПО в г. Пушкин рядом с основным стартово-финишным городком Царскосельского Марафона.

Детальная информация о Царскосельском Марафоне и графике забегов 14-15 мая размещена на сайте организаторов www.pushkin-run.ru.

Накануне Царскосельского марафона 14 мая в Пушкине Всероссийская Федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит круглый стол для организаторов соревнований по легкой атлетике, руководителей спортивных направлений в органах власти и всех заинтересованных лиц.

В рамках мероприятия будут обсуждаться тренды развития соревнований по легкой атлетике, возможности современных информационных технологий для организаторов, иные актуальные вопросы. Помимо общей конференции организаторов пройдут тематические секции «Road races» (бег по шоссе) и «Track and Field» («стадионные» виды легкой атлетики).

Участниками круглого стола станут: исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин, спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский, организатор серии забегов PushkinRun Дмитрий Павлов, руководитель проектного офиса Национального бегового движения Андрей Кричмара, председатель Федерации легкой атлетики Чувашской Республики Владислав Антонов, первый вице-президент Федерации легкой атлетики Тверской области Роман Маренков и другие представители спортивных, беговых организаций.

Место проведения круглого стола: Пушкин, Кузьминское шоссе, 66, отель ФОРТ КОЛЕСНИК. Программа опубликована на сайте www.conference.run-rus.com.