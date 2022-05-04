Результаты Тутаевского полумарафона

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Результаты победителей:
Мужчины, 3 км:
1. Сергей Коткин – 9:37
2. Даниил Авдеев – 10:02
3. Алексей Ларкин – 10:15
Женщины, 3 км:
1. Мария Бахина – 12:34
2. Варвара Цветкова – 12:43
3. Диана Курганова – 12:51
Мужчины, 10 км: ⠀ 1. Артем Сериков – 33:10
2. Константин Лобов – 34:30
3. Владислав Мигер – 36:01
Женщины, 10 км:
1. Елена Скоблина – 39:29
2. Марина Кудакова – 41:50
3. Евгения Яньшина – 42:28
Мужчины, 21,1 км:
1. Дмитрий Спицын – 1:18:53
2. Алексей Курноскин – 1:21:36
3. Илья Станцов – 1:22:52
Женщины, 21,1 км:
1. Светлана Цикова – 1:36:12
2. Мария Полулян – 1:44:28
3. Полина Иванникова – 1:48:37
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а фотографии – на сайте mysport.photo (работает поиск по стартовому номеру и распознавание по лицу).
Комментарии