Результаты Тутаевского полумарафона

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) прошел полумарафон «Май. Мир. Молодость». Результаты победителей:

Мужчины, 3 км:

1. Сергей Коткин – 9:37

2. Даниил Авдеев – 10:02

3. Алексей Ларкин – 10:15

Женщины, 3 км:

1. Мария Бахина – 12:34

2. Варвара Цветкова – 12:43

3. Диана Курганова – 12:51

Мужчины, 10 км: ⠀ 1. Артем Сериков – 33:10

2. Константин Лобов – 34:30

3. Владислав Мигер – 36:01

Женщины, 10 км:

1. Елена Скоблина – 39:29

2. Марина Кудакова – 41:50

3. Евгения Яньшина – 42:28

Мужчины, 21,1 км:

1. Дмитрий Спицын – 1:18:53

2. Алексей Курноскин – 1:21:36

3. Илья Станцов – 1:22:52

Женщины, 21,1 км:

1. Светлана Цикова – 1:36:12

2. Мария Полулян – 1:44:28

3. Полина Иванникова – 1:48:37

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а фотографии – на сайте mysport.photo (работает поиск по стартовому номеру и распознавание по лицу).