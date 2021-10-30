Sports.ru ищет комьюнити-менеджера в раздел «Здоровье»

Sports.ru – наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта, мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты. Также мы развиваем новое направление: «Здоровье» – медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. Сейчас мы ищем комьюнити-менеджера. Потенциальному кандидату предстоит вести наши соцсети, общаться с аудиторией, строить коммьюнити внутри основной платформы (сайт) и соцсетей.

Чем именно нужно будет заниматься в роли комьюнити-менеджера:

– Создавать контент, направленный на аудиторию – на ее боли, потребности и цели. Через контент сближаться с аудиторией, транслировать наши ценности и строить комьюнити.

– Продумывать стратегию общения, составлять контент-план, писать посты самостоятельно, писать посты по мотивам статей с сайта, менять подачу для соцсетей, публиковать посты.

– Верстать картинки для соцсетей в графических редакторах (есть подготовленные шаблоны, но нужно иметь базовые навыки работы).

– Придумывать новые рубрики, находить для них контент.

– Общаться с аудиторией напрямую – в комментариях к постам, в директе, в постах на сайте, вовлекать в дискуссию, проводить опросы.

– Собирать обратную связь от аудитории, вопросы, предложения, выявлять потребности.

– Мониторить соцсети, собирать виральный контент, чтобы показать его нашей аудитории, реагировать на инфоповоды.

– Выявлять лидеров мнений среди текущей аудитории и вовлекать их. Привлекать существующие малые сообщества, выстраивать партнерства с другими сообществами и медиа, растить аудиторию.

– Анализировать результаты работы, владеть инструментами аналитики соцсетей, работать со статистикой.

Взамен мы предлагаем:

– Полную занятость.

– Работу в удовольствие и удаленно.

– Возможность постоянно расти вместе с командой специалистов, как в SMM, так и в других направлениях.

Краткое резюме принимается на электронную почту zozh@sports.ru (укажите тему письма: «Комьюнити-менеджер HEALTH») – расскажите о себе, о любви ко всему, что связано со здоровьем, о сообществах, которыми занимались, о прошлом опыте работы с соцсетями. Приложите выполненное тестовое задание в Google Docs.