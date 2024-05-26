«Зенит» стал бронзовым призером мужского чемпионата России по гандболу
Петербургский «Зенит» стал бронзовым призером мужского чемпионата России по гандболу.
В серии за третье место «Зенит» обыграл «Пермских медведей.
OLIMPBET Суперлига
Чемпионат России по гандболу
Мужчины
Серия за 3-е место
14 мая
Первый матч
Зенит – Пермские медведи – 34:41 (17:21)
20 мая
Второй матч
Пермские медведи – Зенит – 36:37 (19:15)
26 мая
Третий матч
Зенит – Пермские медведи – 41:34 (20:16)
Счет в серии: 2-1 в пользу «Зенита».