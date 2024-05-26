«Зенит» стал бронзовым призером мужского чемпионата России по гандболу

Теги чемпионат России результаты Зенит (Нева) Пермские медведи Гандбол

Петербургский «Зенит» стал бронзовым призером мужского чемпионата России по гандболу.

В серии за третье место «Зенит» обыграл «Пермских медведей.

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Чемпионат России по гандболу

Мужчины

Серия за 3-е место

14 мая

Первый матч

Зенит – Пермские медведи – 34:41 (17:21)

 

20 мая

Второй матч

Пермские медведи – Зенит – 36:37 (19:15)

 

26 мая

Третий матч

Зенит – Пермские медведи – 41:34 (20:16)



Счет в серии: 2-1 в пользу «Зенита».

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1 комментарий
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И здесь зенит выскочил
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