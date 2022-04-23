Сергей Шишкарев: «У нас хороший контакт с Международной федерацией гандбола. Но все замаскировались, все немножко спрятались»

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о взаимодействии с Международной федерацией гандбола (IHF) на фоне отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Да, у нас хороший контакт. Но все замаскировались, все немножко спрятались. На личном уровне продолжается общение с европейской и международной федерациями. Все-таки не один год выстраивания отношений доверительных, профессиональных, человеческих. Поэтому слова поддержки получаю постоянно.

Давайте не делать из этого секрет: мы люди подневольные. Большая политика вмешалась в большой спорт. Из спортивных чиновников никого не осуждаю. Понимаем, что на них идет давление.

Уж о лояльности президента Хасана Мустафы (главы IHF – Sports.ru) можно даже не говорить. Вы сами знаете, что он любит Россию, что с Большим театром связана его супруга, здесь он когда-то был избран на пост президента Международной федерации.

Была бы его воля, то мы точно бы продолжали играть, участвовали бы в соревнованиях. Вполне понятно, что сегодня спорт не сам по себе, а спорт большой политической интриги и противостояния уже в глобальном мире», – заявил Шишкарев.

Федерация гандбола России подала апелляцию в международную федерацию на отстранение российской сборной