Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»
Ангелина Мельникова подвела итоги чемпионата мира в Джакарте.
Российская гимнастка завоевала на турнире два золота и серебро.
– Нашей гимнастике удалось сохранить уровень, который может быть конкурентоспособен на мировом уровне.
– Как складывалось общение со спортсменами из других стран?
– Спокойно, хорошо. Как обычно, – сказала Мельникова.
– Какая медаль стала самой ценной?
– Многоборье. Потому что она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой.
– Вас часто сравнивают с Симоне Байлс. Как к этому относитесь?
– Думаю, это не совсем правильное сравнение, – добавила гимнастка.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
