Ангелина Мельникова о самой ценной медали ЧМ-2025: «Многоборье. Она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой»

Ангелина Мельникова подвела итоги чемпионата мира в Джакарте.

Российская гимнастка завоевала на турнире два золота и серебро.

– Нашей гимнастике удалось сохранить уровень, который может быть конкурентоспособен на мировом уровне.

– Как складывалось общение со спортсменами из других стран?

– Спокойно, хорошо. Как обычно, – сказала Мельникова .

– Какая медаль стала самой ценной?

– Многоборье. Потому что она была самой яркой по эмоциям, самой неожиданной, первой.

– Вас часто сравнивают с Симоне Байлс. Как к этому относитесь?

– Думаю, это не совсем правильное сравнение, – добавила гимнастка.