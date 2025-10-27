Ангелина Мельникова: «Проблему РПП в гимнастике как-то надо решать. И тренеры, и специалисты должны за этим следить»

Ангелина Мельникова считает, что в гимнастике нужно решать проблему РПП.

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.

– Ранее ты рассказала, что у тебя нет проблем с набором веса. На тебя стараются походить тысячи девчонок, которые делают только первые шаги в большом спорте. И для того, чтобы держать себя в идеальном весе, они неправильно питаются и сталкиваются с так называемым расстройством пищевого поведения (РПП). Действительно ли в спортивной гимнастике эта проблема так остра?

– С РПП сталкиваются очень многие. И мне кажется, что эту проблему как-то надо решать, потому что это, в первую очередь, просто человеческое здоровье. Это и психика, это и физическое здоровье ребенка. Поэтому мне кажется, что и тренеры, и специалисты, врачи в сборной и в регионах, они все-таки должны за этим следить.

И родители также, потому что я знаю, что от этой проблемы очень сложно избавиться и она сильно подкашивает здоровье ребенка на долгие годы. Поэтому это опять же одно из качеств спортсмена-профессионала, который должен относиться серьезно не только к тому, как делать гимнастику, но еще и как правильно питаться, правильно вести образ жизни.

– Были такие спортсменки, которые упирались в эту проблему и из-за нее не могли дальше двигаться в спорте?

– Мне кажется, таких примерно 70%. Да, из-за проблем пубертата, РПП, там все друг на друга накладывается, соответственно, если у тебя там пубертат, у тебя высокий вес, большой риск травмы, у тебя там обезвоживание организма, когда ты то ешь, то не ешь, то очень много ешь, то вообще ничего не ешь. Организм находится под такими нагрузками в зале, и он, конечно, не выдерживает и все оборачивается травмами, – сказала Мельникова.