Ангелина Мельникова считает, что не станет хорошим тренером: «Для меня тренер – это герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая»

Ангелина Мельникова считает, что из нее не получится хороший тренер.

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.

– Есть ли понимание, чем ты будешь заниматься после завершения карьеры? Ты же наверняка об этом не раз думала.

– У меня нет четких планов по поводу завершения карьеры. Я думала завершить карьеру еще в 2024 году. Потом открылась такая возможность, и я за ней пошла, потому что у меня есть силы и желание. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, я не знаю, когда это будет. Это первое. Во-вторых, гимнастику очень люблю, и от гимнастики далеко я отойду.

– Допускаешь вариант, что ты будешь тренером?

– Не знаю, мне кажется, что из меня не получится хороший тренер.

– Почему?

– Потому что я очень нетерпеливая, и тренер для меня – это такой герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая. Всегда мне надо все быстро, мне не терпится, поэтому я не справлюсь, мне кажется, – ответила Мельникова.

