Тренер Мельниковой о многоборье: «Были очень большие сомнения в победе. Преимущество над остальными было буквально копеечным»
Тренер Ангелины Мельниковой сомневался в ее победе в многоборье на ЧМ.
Накануне россиянка во второй раз в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
«Мы очень счастливы, что вернулись, и сразу золото. Молодцы, отработали отлично, мы рады.
Были очень большие сомнения в победе. Было падение на бревне и ошибка в самом конце [вольных упражнений]. Преимущество над остальными было буквально копеечным.
Остались ли у Гели силы на отдельные финалы? Будем искать, я думаю, все будет хорошо, мы справимся», – сказал тренер Константин Плужников.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
