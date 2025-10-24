Тренер Мельниковой о многоборье: «Были очень большие сомнения в победе. Преимущество над остальными было буквально копеечным»

Тренер Ангелины Мельниковой сомневался в ее победе в многоборье на ЧМ.

Накануне россиянка во второй раз в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«Мы очень счастливы, что вернулись, и сразу золото. Молодцы, отработали отлично, мы рады.

Были очень большие сомнения в победе. Было падение на бревне и ошибка в самом конце [вольных упражнений]. Преимущество над остальными было буквально копеечным.

Остались ли у Гели силы на отдельные финалы? Будем искать, я думаю, все будет хорошо, мы справимся», – сказал тренер Константин Плужников.