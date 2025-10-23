Маринов об оценках на чемпионате мира: «Соперникам ставили нормально, а меня конкретно занижали»

Гимнаст Даниел Маринов считает, что ему занизили оценки на чемпионате мира.

Маринов занял седьмое место в личном многоборье, во время упражнения на перекладине он упал. Победу одержал японец Даики Хасимото.

«Вот опорный прыжок, мы с Хасимото прыгаем совершенно одинаково. Все сказали, что мы прыгнули абсолютно одинаковый прыжок и показали одинаковое приземление, но почему-то у него исполнение 9,266 балла, а у меня ровно 9,1 балла, то есть разница полторы десятых.

Я выхожу делать брусья – ни одного шага не делал, ни одной помарки, соскок не в доскок. Но выходит делать Чжан Бохэн – здесь подсел, здесь шагнул, там его загнуло, соскок – плечи низко, неконтролируемое приземление. Мне ставят за исполнение 8,8 балла, ему – 8,733.

Честно говоря, даже швейцарцу накидывали моментами. Точнее нет, им ставили нормально, но меня конкретно занижали. Это я сейчас говорю не с целью как-то оправдаться, а вот по факту.

Кольца – я делаю один в один как в первый день квалификации, там мне ставят 12,466 балла, выхожу в финале многоборья – 12,2. Где 0,25 балла? Куда они делись?» – сказал Маринов в эфире «Матч ТВ».

