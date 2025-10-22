Трехкратный олимпийский чемпион Хасимото: «Очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Сильное и красивое возвращение»

  • Спортс
Трехкратный олимпийский чемпион Дайки Хасимото выиграл многоборье на чемпионате мира в Джакарте, россиянин Даниел Маринов занял 7-е место.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», – сказал Хасимото.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная Японии
logoДаики Хасимото
отстранение и возвращение России
спортивная гимнастика
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
logoсборная России по спортивной гимнастике
