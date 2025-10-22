Трехкратный олимпийский чемпион Хасимото: «Очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Сильное и красивое возвращение»
Олимпийский чемпион японец Хасимото рад возвращению российских гимнастов.
Трехкратный олимпийский чемпион Дайки Хасимото выиграл многоборье на чемпионате мира в Джакарте, россиянин Даниел Маринов занял 7-е место.
«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», – сказал Хасимото.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
