Трехкратный олимпийский чемпион Хасимото: «Очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Сильное и красивое возвращение»

Олимпийский чемпион японец Хасимото рад возвращению российских гимнастов.

Трехкратный олимпийский чемпион Дайки Хасимото выиграл многоборье на чемпионате мира в Джакарте, россиянин Даниел Маринов занял 7-е место.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил», – сказал Хасимото.