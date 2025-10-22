  • Спортс
Маринов о падении с перекладины: «Это испортило всю малину. В любом случае я не был бы в призах, но хотел пройти для себя хорошо»

Гимнаст Даниел Маринов оценил свое выступление в многоборье на чемпионате мира.

Маринов занял седьмое место. Во время упражнения на перекладине он упал.

«Валерий Павлович Алфосов сразу же похвалил, конечно, сказал, что я молодец. Что для дебютного финала многоборья на чемпионате мира я прошел достойно и хорошо. Да, падение с перекладины, но кто ж знал?

Я с Валерием Павловичем, с одной стороны, согласен. Но с другой стороны, у меня самокритика есть после соревнований. И конкретно сегодня – да, я собой недоволен в последнем снаряде. Это все испортило, всю малину, как говорится. Хорошо выступал, на кольцах встал в доскок, чтобы два дня подряд вставать – это что-то новое. Все прохожу, а потом бам, падение.

В любом случае я не был бы в призах и медалях, но я хотел пройти для себя хорошо, зрителям показать, что умею перекладину красиво делать, но не удалось.

Падение никак не связано ни с медалями, ни с усталостью, ни с тем, что хочу поскорее закончить. Просто заученная ошибка, которая меня часто подводит на тренировках, в том числе на контрольных. Здесь она меня тоже подвела. Просто ошибка: я просто перебрасываю ноги туда [за перекладину], не вовремя отпускаю руки. Чуть запоздало все, улетаю», – сказал Маринов.

«Ощущение от чемпионата мира крутое, кайф. Приятно видеть, когда за другие страны болеют, приезжают группы поддержки с флагами. Надеюсь, что я это увижу вживую, но только в свою сторону», – добавил гимнаст.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
