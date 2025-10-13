Ангелина Мельникова хочет усложнить программу ради медалей на чемпионате мира.

19-25 октября в Джакарте (Индонезия) пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике, где россияне выступят в нейтральном статусе.

«Очень хочется сложность повыше сделать, это касается и бревна, и опорного прыжка, и вольных упражнений. На чемпионате России у меня не все получилось, и теперь это станет главной задачей на чемпионат мира. Будет сложность, будет чистое исполнение – будут и медали, наверное», – сказала олимпийская чемпионка Мельникова .

13 октября сборная России вылетит в Джакарту с пересадкой в Абу-Даби. Спортсмены прилетят в Индонезию утром 14 октября, а на следующий день состоится первая официальная тренировка.