«Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция». Роднина о решении гимнаста Белявского не получать нейтральный статус

Ирина Роднина оценила отказ российского гимнаста выступать в нейтральном статусе.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не будет выступать на турнирах без флага своей страны.

«Белявский лучше нас взвешивал это решение, понимая, какие у него соперники, возможности. Это решение спортсмена. Он решил так, как решил. Каждый смотрит сам, какая конкуренция. Мало кого интересует просто ехать и занимать места во второй десятке. Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .