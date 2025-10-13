  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция». Роднина о решении гимнаста Белявского не получать нейтральный статус
5

«Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция». Роднина о решении гимнаста Белявского не получать нейтральный статус

Ирина Роднина оценила отказ российского гимнаста выступать в нейтральном статусе.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не будет выступать на турнирах без флага своей страны.

«Белявский лучше нас взвешивал это решение, понимая, какие у него соперники, возможности. Это решение спортсмена. Он решил так, как решил. Каждый смотрит сам, какая конкуренция. Мало кого интересует просто ехать и занимать места во второй десятке. Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoИрина Роднина
logoДавид Белявский
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Белявский пока не планирует завершать карьеру: «Посмотрим, как у меня будет со здоровьем, насколько смогу подготовиться. Будем пробовать»
сегодня, 09:07
Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе
30сегодня, 06:34
Маринов о чемпионате мира: «Если добавлю сложности, то смогу побороться за медали на брусьях. В остальных видах мне пока проблематично конкурировать»
вчера, 08:14
Главные новости
Израиль обжаловал в CAS недопуск гимнастов на чемпионат мира в Индонезию
1359 минут назад
Мельникова хочет усложнить программу на ЧМ: «Будет сложность, будет чистое исполнение – будут и медали, наверное»
сегодня, 10:49
Белявский пока не планирует завершать карьеру: «Посмотрим, как у меня будет со здоровьем, насколько смогу подготовиться. Будем пробовать»
сегодня, 09:07
Гимнастка Калмыкова: «Хочется попасть в призы на чемпионате мира, но соперницы будут серьезные»
сегодня, 08:08
Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе
30сегодня, 06:34
МОК изучает недопуск израильских гимнастов на чемпионат мира-2025
4сегодня, 06:20
Маринов о чемпионате мира: «Если добавлю сложности, то смогу побороться за медали на брусьях. В остальных видах мне пока проблематично конкурировать»
вчера, 08:14
«Это создает опасный прецедент отстранения израильских спортсменов». Федерация гимнастики Израиля оспорит в суде недопуск к ЧМ-2025
29вчера, 07:47
Рощина о чемпионате мира: «Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, все должно пройти гладко»
11 октября, 06:49
Гимнаст Маринов: «К чемпионату мира буду в лучшей форме, чем на чемпионате России. Хочется показать, что не просто так поехали»
110 октября, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
99 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
18 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00