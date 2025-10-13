«Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция». Роднина о решении гимнаста Белявского не получать нейтральный статус
Ирина Роднина оценила отказ российского гимнаста выступать в нейтральном статусе.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не будет выступать на турнирах без флага своей страны.
«Белявский лучше нас взвешивал это решение, понимая, какие у него соперники, возможности. Это решение спортсмена. Он решил так, как решил. Каждый смотрит сам, какая конкуренция. Мало кого интересует просто ехать и занимать места во второй десятке. Отказаться выступать без флага и гимна – это позиция», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
