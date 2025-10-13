  • Спортс
  • Белявский пока не планирует завершать карьеру: «Посмотрим, как у меня будет со здоровьем, насколько смогу подготовиться. Будем пробовать»
Белявский пока не планирует завершать карьеру: «Посмотрим, как у меня будет со здоровьем, насколько смогу подготовиться. Будем пробовать»

Олимпийский чемпион Давид Белявский пока не планирует завершать карьеру.

На прошедшем чемпионате России по спортивной гимнастике 33-летний Белявский завоевал серебро в упражнениях на коне.

«Я доволен результатом, доволен, что я все еще могу бороться за медали. Поэтому для меня это хороший результат.

Говорить о том, что прошедший чемпионат России для меня стал последним, нельзя. Будем пробовать. Посмотрим, как у меня со здоровьем будет, насколько я смогу подготовиться. Неподготовленный я, конечно, не буду приезжать. Загадывать сейчас не хочу.

С введением новых правил стало полегче для меня, потому что раньше мы должны были сделать на том же коне 10 элементов, а сейчас их сократили до восьми, и я два сложных элемента из своей программы убрал. Но есть и минусы, потому что раньше некоторые ребята не могли сделать 10 сложных элементов, а теперь плюс-минус наши базы сравнялись», – отметил спортсмен.

Белявский – олимпийский чемпион Токио-2020 в команде, а также двукратный призер Рио-2016 в команде и в упражнениях на брусьях.

Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
