Гимнастка Калмыкова: «Хочется попасть в призы на чемпионате мира, но соперницы будут серьезные»

Гимнастка Анна Калмыкова рассчитывает попасть в призы на чемпионате мира.

Соревнования по спортивной гимнастике пройдут 19–25 октября в Джакарте. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«Чемпионат мира в Джакарте станет для меня первым международным стартом такого масштаба. Хотелось бы пройти его достойно, уверенно и без падений. Конечно, хочется попасть в призы, но соперницы будут серьезные.

Пока я не особо волнуюсь в ожидании турнира, но потом, скорее всего, меня будет немножко потряхивать, я буду переживать», – рассказала Калмыкова , которая в этом сезоне выигрывала чемпионат России в упражнениях на бревне и в опорном прыжке.