В Украинской федерации гимнастики раскритиковали своих спортсменов за дебош в немецком отеле: «То, что устроили Верняев и Грико – это позор всему нашему спорту»

В Украинской федерации гимнастики раскритиковали спортсменов за дебош в отеле.

Сообщалось , что украинские гимнасты Олег Верняев и Владислав Грико разгромили гостиничный номер после неудачного выступления на чемпионате Европы, который проходил 26-31 мая в немецком Лейпциге. Персонал отеля обнаружил, что в комнате сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа, крышка унитаза, а сифон в ванной засорен рвотой.

«Буквально через два дня после возвращения в Киев нам приходит официальное сообщение от Европейской федерации гимнастики: отель отправил на организаторов Евро жалобу с фотографиями, что в номере Верняева и Грико произошел погром.

Когда мы, Украинская федерация гимнастики, это увидели, то были в шоке. Я не знаю, что нужно было делать, чтобы номер так выглядел. Это либо злость, либо еще что-то. <...>

То, что устроили эти двое – позор всему украинскому спорту! Люди, которые представляют на международной арене нашу страну, не могут так себя вести», – сказала вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, чьи слова цитирует украинский портал Sport-express.ua.