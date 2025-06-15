Украинские гимнасты разгромили гостиничный номер после неудачного выступления на чемпионате Европы в Германии
Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после чемпионата Европы в Германии.
Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на украинское издание Telegraf.
Чемпион Европы Владислав Грико и олимпийский чемпион Олег Верняев неудачно выступили на ЧЕ-2025 в Лейпциге, который прошел с 26 по 31 мая. В многоборье Грико занял 17-е место, Верняев – 41-е. В командных соревнованиях украинцы стали 11-ми.
После окончания соревнований оргкомитет турнира проинформировал сборную Украины о состоянии номера, в котором жили Грико и Верняев: после их выселения персонал обнаружил, что в комнате сломаны две прикроватные лампы, лампа на столе, крышка унитаза, а сифон в ванной засорен рвотой.
На дополнительную уборку номера потребовалось 370 евро, эту сумме возместил Верняев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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