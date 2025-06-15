Журова об украинских гимнастах, разгромивших номер в отеле: «У спортсменов тоже бывают эмоции. Это не то, что они из Украины, просто люди такие»

Журова считает, что поведение украинских атлетов не связано с их национальностью.

Украинские гимнасты Олег Верняев и Владислав Грико разгромили гостиничный номер после неудачного выступления на чемпионате Европы в Германии

«У спортсменов тоже бывают эмоции. Это не то, что они из Украины, просто люди такие. И в нашем виде спорта были такие случаи, когда голландцы выкидывали кровать из окна номера. Бывает, после неудачного выступления на алкоголь кто‑то так реагирует.

Не скажу, что это очень часто встречающиеся случаи. Скорее всего, раз на несколько десятков лет, когда кто‑то из спортсменов так себя проявляет. Помню только один случай, когда такое было. Такие эмоции в моменте сложились.

Кстати, спортсмен, который кровать частями в окно выкидывал, потом стал олимпийским чемпионом, если не ошибаюсь. Такое крайне редко случается, но случается. У нас на Олимпиаде один спортсмен не понимал, в какую сторону дверь открывается, и выломал ее в итоге. Тоже из злости или из какого‑то стресса.

Поэтому такое случается, но это не система и точно не связано с национальностью. Наверное, много выпили. Это явно не трезвые люди делали. И у обычного человека, который выпьет, реакция может быть разной, а тут еще и проиграли», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.