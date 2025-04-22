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Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике после десяти лет работы.

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым!» – написала 35-летняя Канаева в соцсети.

В марте сообщалось, что Канаева получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG) в качестве тренера.

Канаева также является 17-кратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 2013 году.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Канаевой
logoЕвгения Канаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
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