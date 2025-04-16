  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Кабаева об отказе Киреевой в нейтральном статусе: «Девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Мы скажем: «Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся». Это что такое?»
56

Кабаева об отказе Киреевой в нейтральном статусе: «Девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Мы скажем: «Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся». Это что такое?»

Алина Кабаева объяснила, почему российские гимнастки отказались от турниров FIG.

По заявлению Федерации гимнастики России, спортсмены, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из-за необоснованных отказов FIG в допуске на соревнования. 

«Нейтральный статус не дали, потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы, потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой, потому что маленькая девочка в пилотке с красной звездой подошла к Киреевой (чемпионке России по художественной гимнастике), сфотографировалась и выложила в соцсетях.

То есть, получается, она плохая, мы говорим: «Киреева, ты плохая, зачем ты поздравляешь с Днем Победы?» И мы скажем: «Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся». Это что такое?

А потом мы посмотрели условия Международного олимпийского комитета, там про это ничего не написано. Она же не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм.

Допустите нас с флагом и гимном, у нас нет родины, что ли», – сказала Кабаева.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Небесной грации»
художественная гимнастика
logoАлина Кабаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
FIG
Карина Киреева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
FIG об отказе россиян от международных стартов: «Сожалеем о решении Федерации гимнастики России»
537 апреля, 17:41
Тренер сборной России по прыжкам на батуте: «Мы солидарны с теми представителями спортивной и художественной гимнастики, кто продолжает находиться в отстранении»
27 апреля, 10:35
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?
2246 апреля, 10:40
Главные новости
Ангелина Мельникова пропустит Кубок России в Новосибирске из-за травмы ноги
1вчера, 19:12
Ангелина Мельникова: «Меня мотивируют дети, подрастающее поколение, которые говорят, что хотят быть, как Ангелина Мельникова»
212 апреля, 14:50
Мельникова о МОК: «Судя по последним заявлениям, они работают над тем, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену»
312 апреля, 13:50
Далалоян может выступить на Кубке России в Новосибирске
12 апреля, 06:49
Дарья Дюкова сменила Ольгу Капранову на посту вице-президента Федерации гимнастики России
48 апреля, 18:18
Родионенко об отказе гимнастов от турниров FIG: «Вроде допустили в нейтральном статусе, но при этом продолжают строить козни. Сколько можно уже?»
88 апреля, 10:32
FIG об отказе россиян от международных стартов: «Сожалеем о решении Федерации гимнастики России»
537 апреля, 17:41
Тренер сборной России по прыжкам на батуте: «Мы солидарны с теми представителями спортивной и художественной гимнастики, кто продолжает находиться в отстранении»
27 апреля, 10:35
Мельникова – болельщикам: «Я приняла решение отказаться комментировать ситуацию. Я ценю ваше внимание и заботу»
106 апреля, 17:08
Аляева и Козлов взяли серебряные медали на Кубке мира по прыжкам на батуте, Бегим и Козлов – бронзовые
36 апреля, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56