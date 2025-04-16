Кабаева об отказе Киреевой в нейтральном статусе: «Девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Мы скажем: «Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся». Это что такое?»
По заявлению Федерации гимнастики России, спортсмены, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из-за необоснованных отказов FIG в допуске на соревнования.
«Нейтральный статус не дали, потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы, потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой, потому что маленькая девочка в пилотке с красной звездой подошла к Киреевой (чемпионке России по художественной гимнастике), сфотографировалась и выложила в соцсетях.
То есть, получается, она плохая, мы говорим: «Киреева, ты плохая, зачем ты поздравляешь с Днем Победы?» И мы скажем: «Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся». Это что такое?
А потом мы посмотрели условия Международного олимпийского комитета, там про это ничего не написано. Она же не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм.
Допустите нас с флагом и гимном, у нас нет родины, что ли», – сказала Кабаева.
Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?
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