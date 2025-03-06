Мария Борисова: «Кумиров в художественной гимнастике у меня нет. Смотрю выступления многих гимнасток, стараюсь брать от каждой то, что нравится»

Мария Борисова рассказала, что хочет добиться стабильности в выступлениях.

Борисова завоевала пять золотых наград на Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой в Москве. Она выиграла личное многоборье, а также победила в упражнениях с мячом, обручем, лентой и булавами.

«Кумиров в художественной гимнастике у меня нет. Я смотрю выступления многих действующих гимнасток и тех, кто выступал в прошлом, стараюсь брать от каждой то, что мне нравится. Хочу достичь стабильности, для меня это главная цель сейчас, к которой я иду и которая потихоньку получается.

Рада, что сегодня все получилось, но и многоборьем я тоже довольна. Хотя и были ошибки с помарками, над которыми буду работать. Хороший турнир, была рада увидеться с девочками из других стран», – сказала спортсменка.