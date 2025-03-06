Художественная гимнастика. Кубок чемпионок имени Кабаевой. Борисова победила в личном многоборье и отдельных упражнениях
Мария Борисова взяла пять золотых наград на Кубке чемпионок имени Алины Кабаевой.
Турнир прошел в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Художественная гимнастика
Гран-при. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой
5 марта
Личное многоборье
1. Мария Борисова – 117,600
2. Ульяна Янус – 115,900
3. Владислава Николенко – 115,450
6 марта
Обруч
1. Мария Борисова – 30,500
2. Карина Киреева – 30,300
3. Ульяна Янус – 29,750
Мяч
1. Мария Борисова – 30,200
2. Арина Ковшова – 29,850
3. Ульяна Янус – 29,300
Булавы
1. Мария Борисова – 31,650
2. Владислава Николаенко – 28,800
3. Александра Борисова – 27,050
Лента
1. Мария Борисова – 30,800
2. Ульяна Янус – 29,900
3. Владислава Николаенко – 29,850
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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