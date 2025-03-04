Татьяна Сергаева: «Будем доказывать международному сообществу, что мы все так же сильны. Стараться возвращаться на те же места, что были раньше»

Татьяна Сергаева назвала цель своей работы в художественной гимнастики.

В феврале Сергаева была назначена главным тренером сборной России. Она сменила Ирину Винер, которая руководила командой с 2001 года.

– Какое у вас видение: как должна быть построена работа в сборной? В частности, с личницами.

– Надо понимать, что какое-то время мы были изолированы. Международные старты проходили без нас. В этом сложность. Сейчас на следующий олимпийский цикл вводятся новые, кардинально другие правила. До прошлого года мы двигались по линии сложности программы, а сейчас идет направление на творчество, упор на артистизм, будут больше отслеживать качество работы и чистоту исполнения.

FIG (Международная федерация гимнастики) упростила спортивную составляющую, усложнив артистизм. Международная федерация движется навстречу зрителям, чтобы публика получала удовольствие от того, что видит, заряжалась эмоциями. В связи с этим мы будем формировать новую команду, корректировать упражнения.

Не стану вдаваться в детали, но моя главная задача – создать мощный тренерский коллектив. И не только тренерский – команду людей, которые будут работать со спортсменами. Это и врачи, и научная бригада, и психологи.

Наша цель – помочь девочкам выйти на международную арену с высоко поднятой головой. Потому что спустя такой большой промежуток времени будет трудно. Когда девочки начнут чувствовать за своей спиной мощную защиту людей, которые с ними работали, помогали им двигаться вперед, им будет легче выходить на международные старты, легче доказывать, что сборная России остается на том же высоком уровне, где была раньше. Что мы достойны выступать и занимать лидирующие позиции. Будем доказывать международному сообществу, что мы все так же сильны.

– Может ли так случиться, что первое время после возвращения результаты окажутся не такие, к каким привыкли наши болельщики? Ведь в прошлом для россиянок не существовало ничего, кроме золота.

– Все возможно. Но мы обладаем огромными тренерскими знаниями и способными гимнастками. У нас много детей занимаются гимнастикой, у нас много талантов. Так что я со своей стороны сделаю все, чтобы этого не случилось. Честно, я и так живу в гимнастике, а сейчас это прямо моя цель – чтобы девчонкам было легче вернуться после периода изоляции.

Уж не знаю, как международное сообщество к нам отнесется. Предполагаю, что они хорошо живут и без нас, потому что у них появились новые лидеры, новые ведущие сборные. Но будем стараться возвращаться на те же места, что были раньше. Не могу ничего обещать, ведь многое зависит и от новых правил, – сказала Сергаева.

Она будет тренировать нашу художку после Винер