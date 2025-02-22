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Тарасова о назначении Сергаевой: «Винер заменить невозможно, она нужна российской художественной гимнастике. Не понимаю этого решения»

Тарасова считает, что Винер на посту главного тренера заменить невозможно.

Сегодня стало известно, что сборную России по художественной гимнастике возглавит Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером на протяжении 24 лет. 

«Мне новый тренер сборной незнакома. Считаю, что Ирину Александровну заменить невозможно. Даже не обсуждается, что она нужна российской художественной гимнастике.

Она профессор, академик всей гимнастики. А вот согласится она помогать или нет, это уже зависит от того, как попросят. Менять тренера сборной перед следующей Олимпиадой – не понимаю этого решения», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Мы побывали на первом турнире в художке без Винер. Там выиграла ученица Кабаевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Татьяна Сергаева
logoИрина Винер
logoТатьяна Тарасова
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
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