Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Она сменила на этом посту Винер
Татьяна Сергаева – новый главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике.
Ее кандидатура была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым и согласована министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
Сергаева – мастер спорта СССР, заслуженный тренер России с 1997 года. Она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям на протяжении 17 лет.
Среди ее воспитанниц – олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина.
На посту главного тренера Сергаева сменила Ирину Винер, которая руководила сборной с 2001 года.
Мы побывали на первом турнире в художке без Винер. Там выиграла ученица Кабаевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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