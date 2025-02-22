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Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Она сменила на этом посту Винер

Татьяна Сергаева – новый главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике.

Ее кандидатура была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым и согласована министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Сергаева – мастер спорта СССР, заслуженный тренер России с 1997 года. Она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям на протяжении 17 лет.

Среди ее воспитанниц – олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина.

На посту главного тренера Сергаева сменила Ирину Винер, которая руководила сборной с 2001 года. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
художественная гимнастика
Татьяна Сергаева
logoИрина Винер
logoсборная России (художественная гимнастика)
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