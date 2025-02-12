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Елена Вайцеховская: «Даже странно, что Винер не ушла после Токио. Было совершенно очевидно, что мировая гимнастика ее как бы отторгает»

Вайцеховская считает, что Винер заканчивает тренерскую карьеру проигравшей.

76-летняя Ирина Винер сегодня объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«В спорте нередко можно услышать порядком заезженную фразу о том, что надо уходить непобежденным. Красиво завершая карьеру, так сказать. Не у всех, правда, получается: уйти в расцвете сил после яркой победы – все равно что совершить профессиональное самоубийство. Своими собственными руками оборвать все то, что составляет смысл жизни.

К тому же победы затягивают. Когда говорят, что большой спорт – это наркотик, имеют в виду, как правило, именно это.

Большие тренеры в этом плане ничем не отличаются от больших спортсменов. Особенно такие, как Ирина Винер, для которых весь смысл собственной жизни сводится к тому, чтобы побеждать.

Я совершенно не исключаю, что сама Ирина Александровна видела и находила смысл вообще в другом. Но со стороны ее блистательная тренерская карьера выглядела именно так. С испепеляющим стремлением к победе и готовностью положить на этот алтарь как чужие судьбы, так и свою собственную.

Наверное, это логично. Художественная гимнастика в российском исполнении – это работа, на которую уходит едва ли не вся жизнь. И проиграть – означает зачастую пустить эту жизнь под откос.

А сейчас Винер уходит проигравшей. Можно, конечно, считать, что на Играх в Токио проиграла не она, а Дина Аверина – в личном первенстве, и российские гимнастки – в групповом, но раз уж мы ассоциируем с именем Винер олимпийские золотые медали Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, Риты Мамун, равно как и пять подряд побед в групповых турнирах, было бы логично записать на счет тренера и поражения тоже.

На самом деле даже странно, что Винер не ушла тогда. Было ведь совершенно очевидно, что мировая гимнастика как бы отторгает тренера, что, скорее всего, уже не будет прежнего влияния, а с ним и возможности диктовать свои взгляды.

С другой стороны – это было очень по-спортивному со стороны тренера: упереться и во чтобы то ни стало доказать этому миру, что он был не прав, а ты не сломлен.

Получилось это или нет, пусть судят другие. Но как бы сейчас не относиться к эпохе Винер в целом, невозможно не признать: более яркой во всех отношениях фигуры в гимнастике просто не было», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
художественная гимнастика
logoИрина Винер
Елена Вайцеховская
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoДина Аверина
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