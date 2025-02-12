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Алина Кабаева: «Уход Винер – это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости»

Алина Кабаева назвала утратой целой эпохи уход Винер с поста главного тренера.

76-летняя Ирина Винер сегодня объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность в течение 24 лет. 

«Уход Ирины Винер – это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить.

Ирина Александровна – это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории.

Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», – приводит слова Кабаевой телеграм-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Небесной грации»
художественная гимнастика
logoАлина Кабаева
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoИрина Винер
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