Никита Нагорный: «Сегодня приснился сон, что я выступаю на больших соревнованиях. Поэтому решил начать свой день с тренировки в гимнастическом зале»
Никита Нагорный рассказал про сон об участии в больших соревнованиях.
Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике.
«Сегодня приснился сон, что я выступаю на больших соревнованиях. Поэтому решил начать свой день с тренировки в гимнастическом зале.
Раньше нужно было сделать что-то невозможное за аплодисменты, сейчас достаточно пару кругов скрутить. Нужно почаще заходить, заряжаться на день», – написал Нагорный в телеграм-канале.
Никита Нагорный: «В списке гимнастов, подавших на нейтральный статус, нет моей фамилии. Но о завершении карьеры пока не говорю»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Нагорного
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