Никита Нагорный: «Сегодня приснился сон, что я выступаю на больших соревнованиях. Поэтому решил начать свой день с тренировки в гимнастическом зале»

Никита Нагорный рассказал про сон об участии в больших соревнованиях.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике.

«Сегодня приснился сон, что я выступаю на больших соревнованиях. Поэтому решил начать свой день с тренировки в гимнастическом зале.

Раньше нужно было сделать что-то невозможное за аплодисменты, сейчас достаточно пару кругов скрутить. Нужно почаще заходить, заряжаться на день», – написал Нагорный в телеграм-канале.

Никита Нагорный: «В списке гимнастов, подавших на нейтральный статус, нет моей фамилии. Но о завершении карьеры пока не говорю»