Ангелина Мельникова: «В 2025 году хочется отобраться и выступить на чемпионате мира»

Ангелина Мельникова хочет выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Ближайший ЧМ пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Россияне допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.

«В 2025 году хочется организовать свой турнир по спортивной гимнастке. Отобраться и выступить на чемпионате мира. Продолжать открывать для себя разные возможности в спорте и медиасфере.

Российскому спорту желаю возвращения на высокий уровень мирового спорта. А болельщикам хочется пожелать получать удовольствие, больше положительных эмоций и вдохновения от выступлений наших спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня», – сказала олимпийская чемпионка Мельникова .