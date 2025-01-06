Ангелина Мельникова: «В 2025 году хочется отобраться и выступить на чемпионате мира»
Ангелина Мельникова хочет выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Ближайший ЧМ пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Россияне допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.
«В 2025 году хочется организовать свой турнир по спортивной гимнастке. Отобраться и выступить на чемпионате мира. Продолжать открывать для себя разные возможности в спорте и медиасфере.
Российскому спорту желаю возвращения на высокий уровень мирового спорта. А болельщикам хочется пожелать получать удовольствие, больше положительных эмоций и вдохновения от выступлений наших спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня», – сказала олимпийская чемпионка Мельникова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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