Светлана Хоркина: «Уверена, что победы пловцов дали огромную надежду для других спортсменов продолжать тренироваться и выступать на международных стартах»

Светлана Хоркина считает, что победы пловцов дают надежду другим спортсменам.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали.

«Хочу от всей души поздравить и наших пловцов с успешным выступлением в Будапеште на чемпионате мира. Все награды завоеваны невероятным трудом. Также хочется поздравить их тренеров и специалистов.

Огромная гордость за наших ребят, уверена, что победы и награды пловцов дали огромную надежду для других спортсменов продолжать тренироваться и, конечно, выступать на международных стартах и завоевывать для нашей страны награды и победы. Это очень поднимает дух, сильная моральная поддержка всех людей», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Хоркина .

Ранее сообщалось , что практически все ведущие гимнасты в России дали согласие на получение нейтрального статуса.

«Хочется, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Я лично буду рада каждому старту, где могу видеть своих коллег, уверена, что и любители гимнастики будут рады возможности поболеть за своих спортсменов.

Когда есть выбор, на какие соревнования выехать и продемонстрировать свое мастерство, обкатать новые программы с учетом изменения правил, а они у нас меняются после каждого олимпийского цикла, обрести соревновательный опыт — это прекрасно», – отметила Хоркина.