Гимнастка Александра Максимова намерена продолжить выступления за сборную Сирии
Об этом сообщил тренер 17-летней спортсменки Алексей Богданов. В составе сирийской команды Максимова стала чемпионкой Панарабских игр 2023 года.
«Александра планирует продолжать выступать за Сирию на международных стартах. У нас есть календарь соревнований по спортивной гимнастике, и если сирийской федерации потребуется участие Максимовой в каком-то турнире, то она, конечно, там выступит. Я думаю, Александра будет приглашаться для участия только в крупных соревнованиях. Например, на чемпионат Азии.
Александра продолжает тренироваться во Владимире, у нее двойное гражданство. Она на международных соревнованиях имеет право выступать только за Сирию, а на внутрироссийских стартах – за Владимирскую область. Так, в Казани на июньских Играх БРИКС спортсменка представляла Сирию.
Несмотря на то что она выступает за другую страну, никакого предвзятого отношения к себе в России не чувствует», – рассказал тренер.
На Играх БРИКС Максимова заняла четвертое место в финале упражнений на брусьях.
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