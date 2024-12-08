Гимнастка Александра Максимова намерена продолжить выступления за сборную Сирии

Гимнастка Александра Максимова намерена продолжить выступления за Сирию.

Об этом сообщил тренер 17-летней спортсменки Алексей Богданов. В составе сирийской команды Максимова стала чемпионкой Панарабских игр 2023 года.

«Александра планирует продолжать выступать за Сирию на международных стартах. У нас есть календарь соревнований по спортивной гимнастике, и если сирийской федерации потребуется участие Максимовой в каком-то турнире, то она, конечно, там выступит. Я думаю, Александра будет приглашаться для участия только в крупных соревнованиях. Например, на чемпионат Азии.

Александра продолжает тренироваться во Владимире, у нее двойное гражданство. Она на международных соревнованиях имеет право выступать только за Сирию, а на внутрироссийских стартах – за Владимирскую область. Так, в Казани на июньских Играх БРИКС спортсменка представляла Сирию.

Несмотря на то что она выступает за другую страну, никакого предвзятого отношения к себе в России не чувствует», – рассказал тренер.

На Играх БРИКС Максимова заняла четвертое место в финале упражнений на брусьях.