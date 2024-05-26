Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Варфоломеев победила в ленте, Калейн – в обруче, Раффаэли – в мяче, другие результаты
В Будапеште проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия
26 мая
Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,400
2. София Раффаэли (Италия) – 33,950
3. Эльвира Краснобаева (Болгария) – 33,700
Мяч
1. София Раффаэли (Италия) – 35,350
2. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,850
3. Даниела Муниц (Израиль) – 34,250
Булавы
1. Даниела Муниц (Израиль) – 33,400
2. Лилиана Левинская (Польша) – 32,950
3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,900
Обруч
1. Боряна Калейн (Болгария) – 35,250
2. Стиляна Николова (Болгария) – 34,950
3. Таисия Онофричук (Украина) – 34,900