Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Варфоломеев победила в ленте, Калейн – в обруче, Раффаэли – в мяче, другие результаты

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В Будапеште проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

26 мая

Лента

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,400

2. София Раффаэли (Италия) – 33,950

3. Эльвира Краснобаева (Болгария) – 33,700

Мяч

1. София Раффаэли (Италия) – 35,350

2. Фанни Пигницки (Венгрия) – 34,850

3. Даниела Муниц (Израиль) – 34,250

Булавы

1. Даниела Муниц (Израиль) – 33,400

2. Лилиана Левинская (Польша) – 32,950

3. Боряна Калейн (Болгария) – 32,900

Обруч

1. Боряна Калейн (Болгария) – 35,250

2. Стиляна Николова (Болгария) – 34,950

3. Таисия Онофричук (Украина) – 34,900

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