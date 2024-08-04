Симона Байлс о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Никогда не говори «никогда». Но я стану действительно старой»

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Олимпиада-2024 Лос-Анджелес-2028 Симона Байлс Гимнастика

Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Накануне американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2). Также она является 23-кратной чемпионкой мира.

«Никогда не говори «никогда». Следующая Олимпиада пройдет дома, так что неизвестно. Но я стану действительно старой», – ответила Байлс на вопрос об участии в следующих Играх. 

Сейчас Байлс 27 лет, а к моменту начала Олимпиады-2028 ей исполнится 31.

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18 комментариев
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Да ладно, даже если Байдена умудрялись поддерживать, то здесь вообще ерунда.
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"Фармакология не стоит на месте, так что, Лос-Анджелес , до встречи"- добавила Симона.
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Еще пара таблеточек и будешь как новенькая!.. =)
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Давай выступай! Не подведи Андрея Васильева! Без тебя ему и жизнь не в радость.
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Ответ Geo07
Еще пара таблеточек и будешь как новенькая!.. =)
Пара кг таблеточек)
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Ответ Potapson
Да ладно, даже если Байдена умудрялись поддерживать, то здесь вообще ерунда.
Ну таблеточек чуть побольше, а так да)
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Тридцать таблеток этому господину
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Вали уже, после позора Токио ещё должна была.
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Конечно будет, та ведь не надо таблетки через границы провозить, можно в домашних условиях жрать.
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Ничего, и от старости таблетки выпишут, главное чтобы психологические проблемы не вылезли опять наружу а то те таблетки уже запретили употреблять...
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Я считаю, что спортсмены сами виноваты, что терпят проблему ТИ. Если они молчат в тряпочку, не делают никаких заявлений, не выходят в футболках "I ❤️ метилфенидат", не отказываются пожимать руки", то, значит, их всё устраивает. А если устраивает, то не вижу причины, почему ещё зритель должен об этом переживать.
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Ответ Hardy
Вали уже, после позора Токио ещё должна была.
Ага, щас
Ещё в ЛА 5-6 золотых медалей нашакалит, фарма на месте не стоит
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