Симона Байлс о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Никогда не говори «никогда». Но я стану действительно старой»
Симона Байлс допустила, что выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Накануне американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2). Также она является 23-кратной чемпионкой мира.
«Никогда не говори «никогда». Следующая Олимпиада пройдет дома, так что неизвестно. Но я стану действительно старой», – ответила Байлс на вопрос об участии в следующих Играх.
Сейчас Байлс 27 лет, а к моменту начала Олимпиады-2028 ей исполнится 31.
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