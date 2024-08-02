Тренер Бладцевой: «С оценками техники мы не согласны. В квалификации Анжела получила больше, хотя по технике прыгнула хуже, чем в финале»

Тренер Бладцевой Елена Федоренчик оценила выступление спортсменки на Олимпиаде.

Анжела Бладцева сегодня заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

– Анжела может прыгать выше и сложнее, чем мы видели в финале. Мы планировали поднять коэффициент трудности по сравнению с квалификацией. Там она делала 14,4, на финал готовили 15,0. Соответственно, и оценка должна была быть на полбалла с лишним выше.

Но так сложилось. Уже по ходу комбинации она решила не рисковать, заменила один элемент. По высоте тоже опустила. Обычно она прыгает очень высоко – до 16,5, а в финале было всего 15,420.

Но все равно с оценками техники мы не согласны. В квалификации, например, она получила даже больше, хотя по технике, особенно вторую комбинацию, прыгнула хуже, чем в финале. Не знаю даже, с чем это связано. Но техника – это всегда субъективно, такой у нас вид спорта. В любом случае это уже вторично.

– Почему Анжела ошиблась? Давление из-за Олимпиады?

– Она очень хотела выиграть. Хотя я как раз ее настраивала, что нужно выйти и показать то, что умеешь. И этого не получилось сделать.

Возможно, сказался небольшой перерыв между квалификацией и финалом. Там было очень мало времени, чтобы настроиться и привести себя в порядок.

В целом, я все равно скорее довольна. Да, в финале не совсем получилось, но это тоже опыт. Сюда был сложный отбор, были маленькие промежутки между стартами... Я все равно рада, что мы смогли приехать в Париж, – сказала Федоренчик.

Почему проиграла Бладцева? Засудили? Ее тренер все разложила