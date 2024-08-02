Глава Федерации прыжков на батуте России: «Судейство на Олимпиаде – это просто ангажированность. Бладцевой поставили на балл меньше, чем должны были»

Глава Федерации прыжков на батуте России раскритиковал судейство на Олимпиаде.

Ранее россиянка заняла пятое место в соревнованиях батутисток.

«Судейство – это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот!

Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем. Надо успокоить Анжелу, надо дальше работать, но она реально могла выиграть.

Но она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. То же самое, как Брайони Пейдж получила больше Бладцевой, это просто анекдот.

Мы не слепые люди, не знаю, что там сделали с судьями. Думаю, будет судейский скандал, хотя мы не хотим его поднимать, потому что для вида спорта это не очень хорошо.

Я нахожусь в , вышел из зала, чтобы не присутствовать на церемонии награждения. Это наглость, больше не знаю, что сказать. То же самое засудили азиаток, не знаю, какое-то лобби там», – сказал Николай Макаров.