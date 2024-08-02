Глава Федерации прыжков на батуте России: «Судейство на Олимпиаде – это просто ангажированность. Бладцевой поставили на балл меньше, чем должны были»

Теги Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Николай Макаров Брайони Пейдж Р-Спорт Анжела Бладцева Гимнастика

Глава Федерации прыжков на батуте России раскритиковал судейство на Олимпиаде.

Ранее россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в соревнованиях батутисток. 

«Судейство – это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот!

Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем. Надо успокоить Анжелу, надо дальше работать, но она реально могла выиграть.

Но она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. То же самое, как Брайони Пейдж получила больше Бладцевой, это просто анекдот.

Мы не слепые люди, не знаю, что там сделали с судьями. Думаю, будет судейский скандал, хотя мы не хотим его поднимать, потому что для вида спорта это не очень хорошо.

Я нахожусь в Париже, вышел из зала, чтобы не присутствовать на церемонии награждения. Это наглость, больше не знаю, что сказать. То же самое засудили азиаток, не знаю, какое-то лобби там», – сказал Николай Макаров. 

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каких азиаток засудили?! Одна китаянка вообще не закончила упражнения.
Я конечно, не профи в батуте, но когда после завершения упражнения, она заплакала, значит сама поняла свои ошибки. Как по мне чутка перегорела. На отборе улыбалась все, а вот в финале вся какая-то зажатая была что ли...
+48
-3
+45
Не дали золото - значит, засудили.
+44
-7
+37
Я бы понял, если бы она выступила на 5 баллов, но явно было видно, что это не так. Поэтому этот комментарий мягко говоря не профессионален. На медаль она не выступила.
+27
-1
+26
Если ее засудили, то почему она рыдала до объявления оценок, а не после?
+20
-1
+19
Чел, ну вы знали на что шли? Почему у той же Анжелы сложность маленькая? Это разве не ваша задача повышать и нарабатывать сложность? Судьи - понятное дело. Но сами неужели думали на дурачка проскочить?
+19
-2
+17
Ну заплачь ещё! Бладцева сама сказала что "просто не её день". Таких глав федераций гнать надо подальше. А вот спортсменке и её тренеру - поддержка и уважение. Пусть в следующий раз получится.
+18
-2
+16
ну начинается, она сама всем видом показала, что не смогла выступить на все 100, а виновато как всегда западное лобби
+17
-3
+14
Примечательно, что сама Анжела не жаловалась на судей, признав, что не справилась с техникой и в целом был не ее день. Сразу же после выступления она заплакала, понимая, что могла выступить лучше. В любом случае молодец, что приняла участие и боролась за медаль. Спортсменке удачи в дальнейших стартах, а главе федерации - вместо жалоб на судейство лучше заниматься своей непосредственной работой
+14
-2
+12
Лукашенко вместе с англичанами все купил?
+12
-2
+10
Ответ 3a_3eHuT
Каких азиаток засудили?! Одна китаянка вообще не закончила упражнения. Я конечно, не профи в батуте, но когда после завершения упражнения, она заплакала, значит сама поняла свои ошибки. Как по мне чутка перегорела. На отборе улыбалась все, а вот в финале вся какая-то зажатая была что ли...
Там по глазам было видно, когда выходила, что девочка в панике. Хорошо хоть не облажалась как последняя китаянка, та вообще походу в прострации выступала.
+11
-2
+9
ангажирован и неадекватен тут сам Макаров. заметьте, было выступление удачным или нет невольно показывает сама батутистка по окончанию выступления. у кого-то слезы и расстройство, как у Китая и Бладцевой, а кто-то знает, что прыгал так четко, будто молотком гвозди вбивал один за другим. золотая Пэйдж показала крайне убедительное выступление, а он говорит засудили. методичка уже заранее у Макарова была на такой случай что ли?
+10
-2
+8
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
С Великого Новгорода, родины России, а что?
+11
-3
+8
Батут подвинули, чтобы китаянка заступила
+8
-1
+7
А чё белорусску не засудили?
+8
-1
+7
Вообще-то засудить на батуте не так легко. Там много оценок. Оцениваются бригадой из 14 (четырнадцати!) судей:
- сложность
- исполнение
- время полета
- горизонтальное смещение

Все оценки суммируются. Как ясно всем, последние две оценки строго измеряются и подделать их нельзя. Сложность выводится по набору элементов и тут тоже что-то трудно сфальсифицировать.

Так вот, сложность и исполнение у Бладцевой и Брадзиловской строго одинаковы — 14.400 и 16.000 соответственно. А строго замеряемые две последние величины разные. У Бладцевой они 15.420 и 9.200, у Брадзиловской 16.560 и 9.100. Поэтому белоруска стоит выше. У англичанки сложность 15.000, исполнение 16.400, время полета 15.580 и смещение 9.500. Поэтому она на первом месте.

Все стоны о засуживании о стороны Коли Макарова мы дружно одобряем, потому что над ними можно весело посмеяться. А сам Коля имеет полное право поплакаться начальнику над батутами Диме Рогозину. Он, толстомордый, наверняка заценит.
+6
0
+6
Я одного не понимаю. Почему до сих пор за оценку отвечают живые люди? Сейчас настолько продвинутые технологии, что пора бы уже сканеры задействовать и отталкиваться от эталлонного исполнения. В настольном теннисе уже могут считать количество оборотов в секунду шара
+8
-2
+6
Опять обманули. Снова на-ду-ли! Прошу отнестись к этому с пониманием. Кхе-кхе.
+6
-1
+5
Вот прям ни на секунду не было сомнений, что кто-то высокопоставленный что-то подобное ляпнет. Да мы и без вас знаем, что заговор.
+6
-1
+5
Ой, наше любимое занятие. Каждый раз жаловаться, что засудили, если где-то уступаем. К чему все это? Анжела сама все поняла уже после выступления. Лучше поддержите ее, потому что ее реально очень жаль.
+7
-2
+5
Ох уж эти чёртовы англосаксы, засудили девочку. Впрочем сама девочка себя винит, умничка
+4
0
+4
Ответ xandpa
Я бы понял, если бы она выступила на 5 баллов, но явно было видно, что это не так. Поэтому этот комментарий мягко говоря не профессионален. На медаль она не выступила.
Засудили проклятые трансвеститы! Караулъ!
+7
-4
+3
Ответ bryzgun19
Чел, ну вы знали на что шли? Почему у той же Анжелы сложность маленькая? Это разве не ваша задача повышать и нарабатывать сложность? Судьи - понятное дело. Но сами неужели думали на дурачка проскочить?
Анжела во второй попытке в квалификации делала упражнение с большей сложностью, но оценка за технику была ниже, чем при первой попытки (хоть этой оценки хватило для бронзы в финале). Но, видимо, решили не рисковать в финале. И жаль, что в финале не удалось сделать чуть лучше.
+5
-2
+3
Всё таки подсматривают в замочную скважину ОИ
+4
-2
+2
началось. каждый раз одно и то же. позорище чиновников
+3
-1
+2
Началось, как в Токио в художественной гимнастике...
+1
0
+1
Да пофиг что там ставят предателям.
+2
-2
0
комбинацию упростила высота маленькая все равно засудили
0
0
0
Тренерша Бладцевой сказала, что типа недооценили исполнение, а остальные три оценки были объективными. Действитльно, три другие оценки подделать просто нельзя. Но даже если бы Бладцевой судь добавили за исполнение целых полбалла, то есть ее сложность оценили бы выше, чем у Пейдж, чего, конечно же ни разу не было, то все равно Бладцева не догнала бы третье место у канадки.
0
0
0
вначале Анжелу гнобили - сейчас ветер поменялся...
+1
-1
0
И что, теперь вам бабла не дадут, чинуши дешевые?..
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий