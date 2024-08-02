Глава Федерации прыжков на батуте России: «Судейство на Олимпиаде – это просто ангажированность. Бладцевой поставили на балл меньше, чем должны были»
Глава Федерации прыжков на батуте России раскритиковал судейство на Олимпиаде.
Ранее россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в соревнованиях батутисток.
«Судейство – это просто ангажированность. Анжеле поставили на балл меньше, чем должны были, это просто анекдот!
Они, наверное, разберутся с судьями, но особо здесь нельзя руками махать после драки, так скажем. Надо успокоить Анжелу, надо дальше работать, но она реально могла выиграть.
Но она подошла не очень к старту, высота не очень получилась, однако оценка за технику просто не ее, это просто невозможно. То же самое, как Брайони Пейдж получила больше Бладцевой, это просто анекдот.
Мы не слепые люди, не знаю, что там сделали с судьями. Думаю, будет судейский скандал, хотя мы не хотим его поднимать, потому что для вида спорта это не очень хорошо.
Я нахожусь в Париже, вышел из зала, чтобы не присутствовать на церемонии награждения. Это наглость, больше не знаю, что сказать. То же самое засудили азиаток, не знаю, какое-то лобби там», – сказал Николай Макаров.
Я конечно, не профи в батуте, но когда после завершения упражнения, она заплакала, значит сама поняла свои ошибки. Как по мне чутка перегорела. На отборе улыбалась все, а вот в финале вся какая-то зажатая была что ли...
- сложность
- исполнение
- время полета
- горизонтальное смещение
Все оценки суммируются. Как ясно всем, последние две оценки строго измеряются и подделать их нельзя. Сложность выводится по набору элементов и тут тоже что-то трудно сфальсифицировать.
Так вот, сложность и исполнение у Бладцевой и Брадзиловской строго одинаковы — 14.400 и 16.000 соответственно. А строго замеряемые две последние величины разные. У Бладцевой они 15.420 и 9.200, у Брадзиловской 16.560 и 9.100. Поэтому белоруска стоит выше. У англичанки сложность 15.000, исполнение 16.400, время полета 15.580 и смещение 9.500. Поэтому она на первом месте.
Все стоны о засуживании о стороны Коли Макарова мы дружно одобряем, потому что над ними можно весело посмеяться. А сам Коля имеет полное право поплакаться начальнику над батутами Диме Рогозину. Он, толстомордый, наверняка заценит.