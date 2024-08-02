Бладцева о 5-м месте на Олимпиаде: «Не справилась ни с техникой, ни с помещением. Это просто не мой день»
Российская батутистка Анжела Бладцева прокомментировала 5-е место на Олимпиаде.
19-летняя спортсменка не попала на пьедестал в прыжках на батуте, набрав в финале 55,020 балла. Золото взяла британка Брайони Пейдж (56,480), серебро – белоруска Виолетта Бордиловская (56,060), бронзу – канадка Софиан Мето.
– Не справилась. Ни с техникой, ни с помещением.
– В квалификации все нормально было?
– Это просто не мой день. Не скажу, что волновалась. Не получилось, – ответила Бладцева.
Бладцева – действующий обладатель Кубка мира по прыжкам на батуте. Она одна из 15 российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в нейтральном статусе.
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Лихо я ч съехал с неудачи спорсмена на леволиберальную повестку)