Бладцева о 5-м месте на Олимпиаде: «Не справилась ни с техникой, ни с помещением. Это просто не мой день»

Теги Олимпийская сборная России Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Матч ТВ Анжела Бладцева Гимнастика

Российская батутистка Анжела Бладцева прокомментировала 5-е место на Олимпиаде.

19-летняя спортсменка не попала на пьедестал в прыжках на батуте, набрав в финале 55,020 балла. Золото взяла британка Брайони Пейдж (56,480), серебро – белоруска Виолетта Бордиловская (56,060), бронзу – канадка Софиан Мето.

– Не справилась. Ни с техникой, ни с помещением.

– В квалификации все нормально было?

– Это просто не мой день. Не скажу, что волновалась. Не получилось, – ответила Бладцева.

Бладцева – действующий обладатель Кубка мира по прыжкам на батуте. Она одна из 15 российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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22 комментария
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Удачи в будущих стартах, Анжела!
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Все равно молодец! Гордимся!
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Обидно и печально.
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Ответ Slippy G
Нейтральная спортсменка нейтрально выступила.
Белоруска оказалась нейтральнее :)
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Нейтральная спортсменка нейтрально выступила.
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Верим - Победы ещё будут !
УДАЧИ !
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Ответ bryzgun19
Чикунова по крайней мере была железным фаворитом. Поэтому её бы точно отсеяла. А Анжела - не туристка конечно, но и не претендентка на медали. Здесь старые пердуны не ошиблись.
Чикунова так то туристка внутри России. Все ее достижения на соревнованиях России. А Бладцева обладательница Кубка Мира . Чуешь разницу ? Может Чикунова потому и не приехала , зная ,что не имеет шансов на Олимпиаде.
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Продолжила отечественные традиции "не получается" в прыжках на батуте
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Молодец
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Надо было бахнуть таблеток как Бейлз
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это просто не день Бекхэма. будут еще игры
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Анжела молодчина , не струсила , приехала и показала уровень. Ведь та же Чикунова до Токио обыграла Юлию Ефимову . А в Токио осталась без медалей. На этот раз решила получить деньги нахаляву. Приедь , осталась без медали , и без копейки.
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ничего, Анжела, у многих чемпионов ОИ первые игры "комом". Журова, Ягудин, Борзаковский и мн.другие на своих первых ОИ были где-то рядом с пьедесталом.
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Это не твоя одимпиада. Но ты решила выпендиться, наплевав на все и всех. И получила заслуженные слезы.
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Ну -:нет. Не гордимся. Я за себя говорю и ещё армию единомышленников. Это же не просто ты поехала на какие-то сборы. Мне на самом деле обидно, что мы разбились на два лагеря. И главное, одни - всё понимают, а другие всё понимают, но продолжают гуть левую повестку. Ну я не знаю, что должно стать триггером, если Маск ваш любимый зззабрал семью и переехал? Ну подумайте! Вопиющему в пустыне нальют виски..)
Лихо я ч съехал с неудачи спорсмена на леволиберальную повестку)
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Эх жаль, ну ничего. Впереди еще будут олимпиады! Удачи на них!
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Не переживай, Анжела! Тебе 19 лет, все впереди, все только начинается! Успехов и не слушай хейтеров!
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Ответ Armanda2020
Это не твоя одимпиада. Но ты решила выпендиться, наплевав на все и всех. И получила заслуженные слезы.
а ты дармоед.
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