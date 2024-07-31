Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа: «Не совсем французская кухня»

Гимнастка Симона Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа-2024.

Как сообщает RMC Sport, пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике осталась недовольна качеством питания в столовой.

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», – отметила Байлс.

Ее мнение поддержала другая американская гимнастка Хэзли Ривера.

«Не считаю еду здесь слишком хорошей, хотя французская кухня должна быть такой», – сказала Ривера.

Ранее сообщалось, что организаторы Игр увеличили поставки еды в деревню после жалоб других спортсменов.

Олимпиада завершится 11 августа.

Я смотрел, как Байлс, зевая, взяла первое золото в Париже. Впереди еще 4?