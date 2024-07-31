Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа: «Не совсем французская кухня»
Гимнастка Симона Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа-2024.
Как сообщает RMC Sport, пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике осталась недовольна качеством питания в столовой.
«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», – отметила Байлс.
Ее мнение поддержала другая американская гимнастка Хэзли Ривера.
«Не считаю еду здесь слишком хорошей, хотя французская кухня должна быть такой», – сказала Ривера.
Ранее сообщалось, что организаторы Игр увеличили поставки еды в деревню после жалоб других спортсменов.
Олимпиада завершится 11 августа.
Я смотрел, как Байлс, зевая, взяла первое золото в Париже. Впереди еще 4?
— А знаешь, как в Париже называют четверть фунтовый чизбургер?
— Что, они не зовут его четверть фунтовый чизбургер?
— У них там метрическая система. Они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта.
— И как они его зовут?
— Они зовут его «Роял чизбургер».
— «Роял чизбургер»? А как же тогда они зовут «Биг-Мак»?
— «Биг-Мак» это «Биг-Мак», только они называют его «Лё Биг-Мак».