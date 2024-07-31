Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа: «Не совсем французская кухня»

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Олимпиада-2024 Симона Байлс Питание еда Хэзли Ривера Гимнастика

Гимнастка Симона Байлс раскритиковала еду в олимпийской деревне Парижа-2024.

Как сообщает RMC Sport, пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике осталась недовольна качеством питания в столовой.

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», – отметила Байлс.

Ее мнение поддержала другая американская гимнастка Хэзли Ривера.

«Не считаю еду здесь слишком хорошей, хотя французская кухня должна быть такой», – сказала Ривера.

Ранее сообщалось, что организаторы Игр увеличили поставки еды в деревню после жалоб других спортсменов.

Олимпиада завершится 11 августа.

Я смотрел, как Байлс, зевая, взяла первое золото в Париже. Впереди еще 4?

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24 комментария
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ешь допинг,ни в чём себе не отказывай
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Зато таблетки американские. Это главное
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зато допинг-таблетки вкусные
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Ответ Lookeys
Ну а что тут поделать, США в этом лучшие, поэтому и побеждают. Если бы в России была так-же развита фармакология, тоже были бы наверху. Вы ведь не думаете, что в России не используют такие таблетки, только из-за чистой совести и честного соперничества:)
Таблетки принимают ВСЕ, в настоящее время спорт высоких достижений не может зависеть только от уровня готовности тела спортсмена. Просто ловят только тех, кого можно. Как говорится - все равны, но некоторые ровнее
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Но я приправляю своими витаминчиками, добавила Байлс
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Мало допинга в еде
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Привыкла к порошкам, а тут пластмасса...
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Присыпь разноцветными пилюльками и самое то будет
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Так может от таблеток вкус не тот ?
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Химии в еде не хватает? Ну надо было свои МРЕшки брать тогда))
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Допинга не доложили?))
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всегда можно в Макдональдсе заказать
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Ответ Ира15577
100% или ловят тех, у кого устаревший допинг, который научились определять
Да далеко ходить то, ту же Байлс поймали - а там сразу нарисовались и болезнь, и куча разрешений и бла бла бла. Как по мне - если для выступления тебе нужны усиления (официально), даже с учетом имеющейся болезни - иди и лечись, а не выступай. В рамках борьбы (хотя бы мнимой) с допингом должно быть так.
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Ответ armageddon123456
Таблетки принимают ВСЕ, в настоящее время спорт высоких достижений не может зависеть только от уровня готовности тела спортсмена. Просто ловят только тех, кого можно. Как говорится - все равны, но некоторые ровнее
100% или ловят тех, у кого устаревший допинг, который научились определять
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Ну всегда можно доставку в МакДаке заказать))
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Таблеточки не отсыпали?
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Теперь не хватает американских гамбургеров и картошки фри?
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Она в курсе, что их кормят не в ресторане, а по сути в столовой? Хочешь французской кухни - иди в ресторан.
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Компливит вкуснее
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(классика должна быть тут):
— А знаешь, как в Париже называют четверть фунтовый чизбургер?
— Что, они не зовут его четверть фунтовый чизбургер?
— У них там метрическая система. Они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта.
— И как они его зовут?
— Они зовут его «Роял чизбургер».
— «Роял чизбургер»? А как же тогда они зовут «Биг-Мак»?
— «Биг-Мак» это «Биг-Мак», только они называют его «Лё Биг-Мак».
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Ответ Lookeys
Ну а что тут поделать, США в этом лучшие, поэтому и побеждают. Если бы в России была так-же развита фармакология, тоже были бы наверху. Вы ведь не думаете, что в России не используют такие таблетки, только из-за чистой совести и честного соперничества:)
К сожалению, Вы правы!
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