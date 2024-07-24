Российская прыгунья на батуте Бладцева выступит на Олимпиаде в синем купальнике. МОК утвердил ее форму
МОК утвердил форму, в которой российская батутистка Бладцева выступит на Олимпиаде.
Об этом рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.
«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нем выступала на чемпионате России.
Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», – сказала Федоренчик.
Бладцева вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.