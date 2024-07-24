Российская прыгунья на батуте Бладцева выступит на Олимпиаде в синем купальнике. МОК утвердил ее форму

Теги МОК Олимпийская сборная России Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) ТАСС Анжела Бладцева Елена Федоренчик Гимнастика

МОК утвердил форму, в которой российская батутистка Бладцева выступит на Олимпиаде.

Об этом рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нем выступала на чемпионате России.

Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили», – сказала Федоренчик.

Бладцева вошла в число 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. 

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17 комментариев
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Белая кожа, синий купальник, красный маникюр. Шах и мат, МОК!!!
+25
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+24
Ответ Сергей
Лучше чтобы Семёнович...., и без купальника
Собянин?
+16
-2
+14
Лучше чтобы Семёнович...., и без купальника
+10
-4
+6
Спортс, напиши на главной, в какой день ее каалификация и финал???;
+6
-2
+4
Ответ Go-go-love
Комментарий скрыт
так и сайт не государственный российский, а частный - нейтральный
+4
0
+4
Ответ Go-go-love
Комментарий скрыт
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+3
0
+3
Ответ selso99
Спортс, напиши на главной, в какой день ее каалификация и финал???;
2 августа
+2
0
+2
Ответ Сергей
Лучше чтобы Семёнович...., и без купальника
Кровь из глаз
+2
0
+2
Ответ Go-go-love
Комментарий скрыт
Не останавливайтесь: требуйте, чтобы на сайте исключительно новости были о россиянах и российских видах спорта (например, о «Мировом чемпионате по огуречному хрусту») - всё остальные новости удалить без возможности к восстановлению ☝🏻
+1
0
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Ответ Kuryanin
Собянин?
Собянин без купальника, ну это кринж.
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0
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Ответ Сергей
Лучше чтобы Семёнович...., и без купальника
Комментарий из 2005 года? Тетеньке скоро полтос!
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Ответ Tomas Nepotrebko
Комментарий из 2005 года? Тетеньке скоро полтос!
Да при чём тут годы, я же про тити ибатут
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Ответ Kuryanin
Собянин?
я бы после этого зрелища не кушал дня 2
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