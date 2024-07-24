Прыгунья на батуте Анжела Бладцева сказала о нейтральном статусе в Париже-2024.

Бладцева вошла в число 15 россиян, которых допустили к .

«На самом деле, не было чего‑то такого прям «вау!» Отнеслась к этому достаточно спокойно. Просто была, я бы сказала, небольшая радость от того, что нас наконец‑то допускают, хоть и при определенных условиях.

Главное – следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чем. Не скажу, что меня это никак не задевает. Даже если будут что‑то публиковать насчет того, что как‑то что‑то незаслуженно, все равно хочется участвовать.

Лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там прописано, что даже после Олимпиады все равно нужно будет их придерживаться. Просто буду делать свое, а там уже меня оценят судьи.

Я знаю, ради чего я работала, за что я работаю и что я могу получить. Я уверена на все 100%, что это реально!» – рассказала Бладцева.