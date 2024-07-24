Бладцева о нейтральном статусе в Париже-2024: «Главное – следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чем»

Теги Прыжки на батуте Олимпиада-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) Анжела Бладцева Гимнастика

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева сказала о нейтральном статусе в Париже-2024.

Бладцева вошла в число 15 россиян, которых допустили к Олимпиаде.

«На самом деле, не было чего‑то такого прям «вау!» Отнеслась к этому достаточно спокойно. Просто была, я бы сказала, небольшая радость от того, что нас наконец‑то допускают, хоть и при определенных условиях.

Главное – следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чем. Не скажу, что меня это никак не задевает. Даже если будут что‑то публиковать насчет того, что как‑то что‑то незаслуженно, все равно хочется участвовать.

Лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там прописано, что даже после Олимпиады все равно нужно будет их придерживаться. Просто буду делать свое, а там уже меня оценят судьи.

Я знаю, ради чего я работала, за что я работаю и что я могу получить. Я уверена на все 100%, что это реально!» – рассказала Бладцева.

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18 комментариев
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Шаг вправо, шаг влево - расстрел.
Прыжок на месте - попытка к бегству.(с)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шаг вправо, шаг влево - расстрел. Прыжок на месте - попытка к бегству.(с)
так она как раз на батуте прыгает))
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Ничего не писать, не говорить, не смотреть. А лучше на всякий случай ещё ничего не думать. Супер! Чего не сделаешь ради того, чтобы попытаться выиграть для себя медаль. Именно для себя, потому что от страны ты отказался.
+7
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+3
Какой ужас. Хорошо хоть не на цепи выводят и клеймо не ставят.
+6
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Вот они настоящие олимпийские ценности. Дух товарищества и объединения спортивных людей...
Право, не то что читать, думать про эти условия от МОК тошно.
Не понимаю, я наших, кто в здравом уме решился на эти унижения
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И главное ни где не появляться, что бы не отсвечивать. И молчать, что бы ни кто не узнал, что ты из России. За то мечта сбылась.
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#Следи за собой. Будь осторожен. Следи за собой". Вот Олимпийские времена пошли. Точнее будто вернулись восьмидесятые с атмосферой тотального недоверия, подозрения, и прочих предвестников "железнозанавесий", причем с обеих сторон. Уже никого не хочется пытаться оправдывать.
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Желтые звезды обязали нашивать?
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Главная надежда России на ОИ
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Это спортсмен, цель которого олимпийская медаль.
А не сесть в думе.
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Язык в анус ! Но ради участия а этих " ОИ" - потерпеть можно !
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Повеял ветер олимпиад 80 и 84
Нездоровая и неправильная атмосфера
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Да, унижаться, одним словом. Вести себя как чмо бесправное.
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Ответ BOMBER MAN
так она как раз на батуте прыгает))
Оно иакти есть по сути.
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