«Это, безусловно, двойные стандарты». Песков о рекомендации МОК не проводить турниры в Индонезии

Дмитрий Песков назвал двойными стандартами позицию МОК по Индонезии.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии. Власти этой страны ранее отказали в выдаче виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира, который проходит в Джакарте с 19 по 25 октября.

– С учетом десятков историй, когда западные страны отказывали россиянам в выдаче виз, а МОК молчал в таких случаях, не кажется ли подобное заявление и поведение лицемерием и ущемлением прав граждан России?

– Это, безусловно, двойные стандарты, – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков.

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
