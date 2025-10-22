Алфосов о падении Маринова в многоборье: «Бывают такие случаи. Я очень доволен его выступлением в этом сезоне и вообще после травмы»
Тренер Алфосов высказался о падении гимнаста Маринова в многоборье на ЧМ.
Даниел Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте. Во время упражнения на перекладине он упал.
«Хорошее достойное выступление Маринова, занял седьмое почетное место. В принципе я очень доволен его выступлением в этом сезоне и вообще после травмы. Да чего обижаться на падение с перекладины? Тренерская работа. Всегда бывают такие случаи, когда гимнаст ошибается.
Если был бы здоров, во всяком случае он бы боролся за тройку, было более-менее нормально. Но сегодня показали, что он может бороться в многоборье с лидерами мировой гимнастики», – сказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости